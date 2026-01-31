L’ASSE récupère un jeune milieu marocain

L’AS Saint-Etienne poursuit son mercato ces dernières heures. Et sous la nouvelle direction, les Verts ciblent principalement des jeunes talents en devenir. Dans ce sens, ce samedi, le média Peuple Vert révélait que la direction stéphanoise a bouclé l’arrivée du jeune Adam Baallal, pépite de l’Académie Mohammed VI. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Le jeune milieu de 18 ans est déjà sur place. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la génération 2008, le joueur qui évoluait du côté de l’Union Touarga cette saison a disputé 9 rencontres en Botola. S’il arrive dans un premier temps pour renforcer la réserve, il devrait rapidement monter chez les A et faire parler de lui. A suivre.