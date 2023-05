Premier League : Arsenal s’impose facilement contre Chelsea et reprend la tête !

Relégué à deux points de Manchester City, Arsenal se devait de l’emporter lors d’un derby londonien face à Chelsea pour le compte de la 34e journée de Premier League. À domicile, les Gunners s’organisaient en 4-3-3 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Ben White, Jakob Kiwior, Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko. Jorginho était placé en sentinelle auprès de Martin Odegaard et Granit Xhaka. Gabriel Jesus prenait la pointe de l’attaque auprès de Leandro Trossard et Bukayo Saka. De leur côté, les Blues misaient sur un 4-3-3 où Kepa Arrizabalaga officiait comme dernier rempart. Devant lui, César Azpilicueta, Wesley Fofana, Thiago Silva et Ben Chilwell formaient la défense. N’Golo Kanté, Enzo Fernandez et Mateo Kovacic composaient l’entrejeu alors qu’on retrouvait Noni Madueke, Pierre-Emerick Aubameyang et Raheem Sterling en attaque.

Le show des Gunners

Rapidement et comme prévu, ce sont les Gunners qui prenaient le contrôle des opérations. Suite à une erreur de César Azpilicueta qui recherchait son gardien en retrait, Granit Xhaka passait proche d’en profiter, mais Kepa Arrizabalaga s’interposait (5e). Puis Granit Xhaka trouvait Leandro Trossard centrait vers le point de penalty où Bukayo Saka prenait le dessus dans les airs sur Ben Chilwell pour placer sa tête. Solide devant son but, Kepa Arrizabalaga s’interposait de justesse (15e). À force de pousser, Arsenal finissait par forcer le verrou. Gabriel Magalhaes décalait Granit Xhaka sur la gauche dont le centre arrivait plein axe à 25 mètres des buts pour Martin Odegaard. En bon capitaine, le Norvégien envoyait un sacré missile dans la lucarne droite de Kepa Arrizabalaga avec l’aide de la barre transversale (1-0, 18e).

Mené, Chelsea tentait de revenir avec une percée sur la gauche de Ben Chilwell. Le latéral rentrait dans la surface, mais sa frappe puissante était contrée en corner par Aaron Ramsdale (25e). Puis Arsenal trouvait encore la faille. Suite à un beau travail de Granit Xhaka sur la gauche, son centre arrivait sur Martin Odegaard au point de penalty. Ce dernier ajustait ensuite sur la gauche le gardien des Blues (2-0, 31e). Le cauchemar se poursuivait sur les Blues puisque Ben White prenait le couloir droit et centrait au second poteau pour Gabriel Jesus. Ce dernier remisait pour Granit Xhaka dont le tir dévié profitait à … Gabriel Jesus qui inscrivait le troisième but (3-0, 34e). Humilié par un rival dans un soir idéal, Chelsea continuait de subir jusqu’à la pause, mais ne concédait pas de nouveau but.

Chelsea a sauvé l’honneur

Au retour des vestiaires, les joueurs de Mikel Arteta repartaient de l’avant avec la volonté d’enfoncer le clou. Sur corner, Leandro Trossard trouvait la tête de Gabriel Magalhaes qui se dirigeait vers le but, mais Thiago Silva sauvait sur sa ligne (51e). Puis Granit Xhaka frappait plein axe après avoir crocheté Wesley Fofana, mais Kepa Arrizabalaga sauvait de justesse (52e). Sur corner, Leandro Trossard manquait de trouver Gabriel Jesus suite à une mauvaise déviation de Thiago Silva, mais l’attaquant brésilien était trop court (53e). Alerté sur la gauche de la surface par Martin Odegaard, Bukayo Saka se présentait devant Kepa Arrizabalaga, mais le portier espagnol était encore impeccable (56e), puis l’international anglais voyait une nouvelle missive passer à gauche du but des Blues (57e).

Chelsea devait attendre l’heure de jeu pour enfin reprendre des couleurs. Sur un contre, N’Golo Kanté se manquait devant la surface des Gunners, mais une mauvaise relance profitait à Noni Madueke sur la droite de la surface. Ce dernier crochetait Aaron Ramsdale, mais était dans un angle trop fermé et n’arrivait pas à marquer (63e). Cela n’était que partie remise puisque dans la foulée, il était lancé en profondeur par Mateo Kovacic et se jouait d’Aaron Ramsdale (3-1, 65e). Suite à cela, le rythme retombait et mis à part une frappe de Martin Odegaard repoussé par Kepa Arrizabalaga (84e) et une frappe de Kai Havertz également boxée mais par Aaron Ramsdale (90e +2), il ne se passait plus grand-chose. Avec cette victoire 3-1, Arsenal reprend la tête de la Premier League avec deux points d’avance sur Manchester City (avec deux matches de plus que les Sky Blues). Chelsea stagne à la douzième place …