Everton : rupture de stock pour un maillot édition limitée LGBT

Carton plein, enfin cartons vides plutôt, pour le nouveau maillot d’Everton. En effet, les Toffees ont sorti une nouvelle tunique aux rayures multicolores, qui rappellent les drapeaux de la communauté LGBT. Un maillot en édition limitée qui a pour objectif de prôner l’inclusion au sein de la société. Tous les recettes seront reversées à l’association caritative Everton in the Community qui lutte contre toutes formes de discriminations. En seulement trois heures, Everton a écoulé son stock prévu pour le site Internet, il reste encore quelques modèles à la boutique du club.

La suite après cette publicité

«Le foot pour tous, présente le club de Liverpool. Voici notre édition limitée du maillot qui défend l’égalité dans le football et récoltera des fonds pour soutenir le club et le travail d’inclusion d’Everton in the Community. Cette initiative a vu la marque danoise, créée en 1923, créer des ‘maillots Equality’ en édition limitée pour sept de ses clubs à travers l’Europe. Le design s’inspire du maillot emblématique du Danemark ’86, un modèle qui a également été mis en évidence sur de nombreux kits Hummel pour 2023/24, y compris la troisième bande d’Everton révélée le mois dernier», est-il précisé dans le communiqué du club anglais d’Everton.