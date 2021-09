Le RC Lens déconseille à ses supporters le déplacement à Marseille

Depuis le début de la saison, l'image de la Ligue 1 est ternie par une série d'incidents entre supporters, et ce après plus d'un an passé à huis clos en raison de la pandémie de Covd-19. Une spirale infernale et préoccupante nécessitant des actions concrètes de la part de l'ensemble des acteurs du football français. Dans cette optique, le RC Lens, qui a connu de récents débordements lors du derby du Nord face à Lille, semble vouloir prendre les choses en main.

En effet, selon les informations de l'AFP, le club artésien recommande à ses supporters de ne pas faire le déplacement à Marseille pour la rencontre prévue face à l'OM ce dimanche dans le cadre de la huitième journée de L1 : «suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties», assure ainsi le club dans un mail envoyé aux fans des Sang et Or. Contactées par l'AFP, les préfectures de police de Marseille et des Bouches-du-Rhône n'ont fait aucun commentaire. Rappelons que pas plus tard qu'hier soir, des débordements étaient également intervenus entre supporters angevins et marseillais à l'issue d'une rencontre accouchant d'un triste match nul (0-0).