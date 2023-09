La référence osée de Pochettino à Zidane

La suite après cette publicité

Dimanche à 15h, Chelsea affrontait Bournemouth au Vitality Stadium. Un match à ne pas perdre ou plutôt, à gagner pour les Blues qui ne comptaient alors qu’une seule victoire en 4 journées de Premier League jusqu’à présent. Face à la pression et aux immenses attentes du grand public sur les recrues londoniennes, toutes extrêmement jeunes, Mauricio Pochettino prônait la patience en demandant du temps à ses hommes. «Nous avons maintenant une équipe très jeune, des joueurs qui sont de bons investissements pour le club. Nous devons savoir qu’ils sont jeunes et qu’ils doivent s’adapter aux circonstances et rester calmes. Il n’est pas juste d’évaluer après un match, deux matchs, trois matchs et de dire qu’ils ne sont pas performants.»

L’Argentin s’offrait même une comparaison avec Zizou : «J’utilise toujours le même exemple : le Real Madrid a payé 70 ou 80 millions pour un joueur nommé Zinédine Zidane. C’était un joueur incroyable, mais après six mois, vous pouvez demander aux fans du Bernabeu, et ils disaient : 'oh, qu’avons-nous acheté ?' Il a commencé à s’adapter au bout de sept ou huit mois. Zidane avait 26 ou 27 ans. Quand on achète des joueurs de 20 ou 21 ans, il faut être prudent. Ce ne sont pas des machines. Ils doivent accepter toutes les circonstances qui se sont produites au cours des derniers mois. Il faut donner du temps.» Il est néanmoins difficile d’aller contre l’entraîneur de Chelsea qui doit faire face à une dizaine de joueurs indisponibles. «Nous devons récupérer les joueurs blessés et ce sera difficile de jouer contre nous», avait-il conclu. Malheureusement pour lui, les Blues n’ont toujours pas gagné et ont concédé le nul face à Brighton 0-0.