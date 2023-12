OM - Rennes : les compositions officielles

L’OM referme la 14e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, les Olympiens reçoivent Rennes au stade Vélodrome (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Trois jours après leur succès spectaculaire sur l’Ajax (4-3), ils retrouvent leur public pour tenter de signer une première victoire en championnat depuis près de deux mois et sortir du bas de classement, où ils suivent leur adversaire du soir.

La suite après cette publicité

Gattuso effectue peu de changements dans son 4-2-3-1, Mbemba et Gigot enchaînant dans l’axe de la défense. Kondogbia et Ounahi évoluent derrière le trio Sarr-Harit-Ndiaye tandis qu’Aubameyang enchaîne à la pointe de l’attaque. Pour son troisième match depuis son retour sur le banc rennais, Stéphan poursuit sur un 3-4-3 avec Bourigeaud et Truffert aux postes de piston, un double pivot Matic-Santamaria et une attaque Le Fée-Terrier-Gouiri.

Les compositions :

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Kondogbia, Ounahi - Sarr, Harit, Ndiaye - Aubameyang.

La suite après cette publicité

Rennes : Mandanda - Wooh, Belocian, Theate - Bourigeaud, Matic, Santamaria, Truffert - Le Fée, Terrier, Gouiri.