Ronaldinho sous le charme de Neymar et Mbappé

De passage à Dubaï dans le cadre des affaires mais également pour les vacances, Ronaldinho (41 ans) a profité de l'occasion pour accorder une interview à nos confrères de France Football. Si l'ancienne star de la Seleção et du PSG s'est exprimé sur l'évolution d'un football qu'il juge désormais « plus tactique », il en a profité pour rappeler sa propre vision à lui, les bienfaits de la liberté pour un joueur et cette nécessité du dribble pour le spectacle proposé sur le terrain. Et le champion du monde 2002 s'est dès lors montré très élogieux à l'encontre de Neymar et d'un certain Kylian Mbappé.

Répondant par l'affirmative sur le fait de savoir si Neymar est son héritier : « oui, sans aucun doute. Il est notre joueur principal, l'idole des Brésiliens. Il n'a pas perdu son audace, son dribble, et c'est toujours un plaisir de le voir à l'œuvre », le natif de Porto Alegre a ensuite loué le talent de l'international français : « il me rappelle un peu Ronaldo. Je l'adore ce môme. C'est un grand joueur, très talentueux. Il a toutes les qualités pour conquérir le Ballon d'Or. J'aime le voire jouer, surtout quand Neymar est à ses côtés. En matière de cracks, Paris est très bien servi. »