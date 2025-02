Liga : Bilbao étrille Valladolid

Récital offensif dans le cadre de la 25e journée de Liga. Sur la pelouse de San Mamés, Bilbao s’est, en effet, offert le scalp du Real Valladolid. Une démonstration de force collective où les hommes d’Ernesto Valverde n’ont jamais douté. Parfaitement lancés après l’ouverture du score de Jauregizar (10e), les Basques ont ensuite déroulé.

Résultat ? 7-1 avec un doublé de Nico Williams et des réalisations de Sannadi, Sancet, Guruzeta et Inaki Williams. Au classement, Bilbao conforte sa 4e place et revient provisoirement à trois longueurs du Real Madrid, qui défie Girona à partir de 16h15. De son côté, Valladolid est plus que jamais lanterne rouge.