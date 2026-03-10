PSG : Luis Enrique maintient le suspense pour João Neves

À la veille du choc entre le PSG et Chelsea au Parc des Princes, Luis Enrique n’a pas voulu donner trop d’indices à Liam Rosenior et son staff, notamment sur la présence ou non de João Neves. À noter que le milieu portugais a bien participé à l’entraînement ce mardi matin. L’optimisme règne donc du côté parisien.

«Neves ? Je veux donner aucune indication à l’adversaire. On verra demain», a affirmé l’entraîneur espagnol tout sourire en conférence de presse. Réponse demain.

