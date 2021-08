L'OL a dit oui à Burnley pour Maxwel Cornet !

La suite après cette publicité

Et voilà un dossier qui va bientôt toucher à sa fin. Si l'OL a passé la seconde au niveau des arrivées en enrôlant Emerson et Xherdan Shaqiri, il y avait encore quelques départs à régler d'ici la fin du mercato. C'était le cas de l'Ivoirien Maxwel Cornet, qui avait des propositions en Angleterre et en Allemagne. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, Burnley a récemment formulé une proposition à l'OL pour le latéral-ailier.

Il s'agissait d'une offre d'un peu plus de 16 millions d'euros, alors que les dirigeants rhodaniens se sont déjà préparés depuis plusieurs semaines à voir l'ancien du FC Metz faire ses valises. Et comme l'indique Sky Sports ce mardi soir, cette proposition du club anglais a été acceptée par la direction lyonnaise !

Au joueur de décider

La balle est donc dans le camp du joueur et de son entourage, même si selon nos informations, le principal concerné n'est pas forcément très chaud à l'heure où ces lignes sont écrites. Toujours selon le média anglais, l'agent du joueur sera à Manchester demain pour rencontrer l'état-major du dix-septième de Premier League, qui suit le joueur depuis longtemps déjà. De son côté, l'OL a déjà fait le boulot en recrutant Emerson et Henrique, les deux joueurs qui vont occuper le côté gauche de l'attaque.

La fin de mercato s'annonce en tout cas mouvementée du côté de la capitale des Gaules, puisque d'autres joueurs comme Marcelo ou Thiago Mendes risquent eux aussi de quitter le club dans les prochains jours. De son côté, Jean-Michel Aulas a promis de nouvelles arrivées pas plus tard que lundi, avec une offensive à venir pour Sardar Azmoun.