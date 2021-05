OL : les premiers mots de Damien Da Silva

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis son aventure au Stade Rennais (2018-2021), Damien Da Silva n'a pas tardé à rebondir. L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi soir l'arrivée du défenseur central. L'intéressé a paraphé un bail de deux saisons soit jusqu'en juin 2023. L'ancien Rennais n'a pu cacher sa satisfaction de rejoindre un grand club français.

« C’est une grande fierté pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais. J’ai conscience d’intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J’ai visité aujourd’hui toutes les installations, le stade, j’ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d’autant que je pense encore pouvoir progresser ici, » a ainsi commenté Da Silva. Une nouvelle recrue qui devrait en appeler d'autres dans les prochaines semaines...