Une grosse offre tombe pour racheter Santos

Le groupe américain Saint Dominique, basé aux États-Unis, vient de lancer des démarches pour racheter 80 % de Santos avec une offre non contraignante d’environ 350 millions d’euros. Ce qui signifie donc que cette proposition est la plus grosse jamais reçue par un club brésilien jusqu’à présent. Le président, Marcelo Teixeira, a notamment accepté d’ouvrir des négociations exclusives pendant 90 jours, période durant laquelle aucune autre offre ne sera étudiée. Les discussions sont actuellement en cours dans le but d’analyser la situation financière, juridique et opérationnelle du club sud-américain, ainsi que la solidité financière du groupe américain. Dans un long communiqué publié sur X, le club de Serie A brésilienne a d’ailleurs détaillé ce nouveau contrat en expliquant clairement le processus.

« Le Santos Futebol Clube et SDC Sports LLC, une plateforme d’investissement mondiale axée sur le développement à long terme des clubs, annoncent avoir conclu un accord d’exclusivité pour entamer des discussions concernant un investissement potentiel de SDC Sports LLC dans une société à responsabilité limitée de football (SAF), qui pourrait être créée par le Club. L’accord établit des négociations non contraignantes et permettra une analyse approfondie des aspects stratégiques, financiers et opérationnels entre les parties, tout en préservant la pleine autonomie des deux parties quant à la formalisation éventuelle d’un investissement définitif dans la potentielle SAF du Santos Futebol Clube ». Santos mènera également sa propre enquête sur l’investisseur, avec l’aide de XP Investimentos et Rothschild & Co. Malgré des rumeurs persistantes, la famille de Neymar n’aurait jamais engagé de négociations officielles pour racheter le club.