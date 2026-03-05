Menu Rechercher
Une grosse offre tombe pour racheter Santos

Neymar avec Santos @Maxppp

Le groupe américain Saint Dominique, basé aux États-Unis, vient de lancer des démarches pour racheter 80 % de Santos avec une offre non contraignante d’environ 350 millions d’euros. Ce qui signifie donc que cette proposition est la plus grosse jamais reçue par un club brésilien jusqu’à présent. Le président, Marcelo Teixeira, a notamment accepté d’ouvrir des négociations exclusives pendant 90 jours, période durant laquelle aucune autre offre ne sera étudiée. Les discussions sont actuellement en cours dans le but d’analyser la situation financière, juridique et opérationnelle du club sud-américain, ainsi que la solidité financière du groupe américain. Dans un long communiqué publié sur X, le club de Serie A brésilienne a d’ailleurs détaillé ce nouveau contrat en expliquant clairement le processus.

Santos FC
O Santos Futebol Clube e a SDC Sports LLC, uma plataforma de investimentos global focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes, informam que celebraram um acordo que concede exclusividade para o início de conversas sobre um possível investimento da SDC Sports LLC em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que poderá vir a ser constituída pelo Clube.

O acordo estabelece tratativas não vinculantes e permitirá uma análise aprofundada de aspectos estratégicos, financeiros e operacionais entre as partes, ao mesmo tempo em que preserva a autonomia integral de ambas quanto à eventual formalização de um investimento definitivo na possível SAF do Santos Futebol Clube.

O objetivo destas tratativas busca fortalecer a operação do Clube como um todo, melhorar sua performance competitiva, impulsionar sua marca, aprimorar seu posicionamento de mercado e acelerar o desenvolvimento das áreas de futebol profissional e de base.

O Santos Futebol Clube e a SDC Sports LLC contam, respectivamente, com a XP Investimentos e o Rothschild & Co como seus assessores financeiros da possível transação.
« Le Santos Futebol Clube et SDC Sports LLC, une plateforme d’investissement mondiale axée sur le développement à long terme des clubs, annoncent avoir conclu un accord d’exclusivité pour entamer des discussions concernant un investissement potentiel de SDC Sports LLC dans une société à responsabilité limitée de football (SAF), qui pourrait être créée par le Club. L’accord établit des négociations non contraignantes et permettra une analyse approfondie des aspects stratégiques, financiers et opérationnels entre les parties, tout en préservant la pleine autonomie des deux parties quant à la formalisation éventuelle d’un investissement définitif dans la potentielle SAF du Santos Futebol Clube ». Santos mènera également sa propre enquête sur l’investisseur, avec l’aide de XP Investimentos et Rothschild & Co. Malgré des rumeurs persistantes, la famille de Neymar n’aurait jamais engagé de négociations officielles pour racheter le club.

Pub. le - MAJ le
