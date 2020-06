BL : Mayence surprend Dortmund, le RB Leipzig n'en profite pas

La 32e journée de Bundesliga s'achevait ce soir avec un multiplex assez intéressant. Dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund pouvait confirmer sa deuxième place mais rien ne s'est passé comme prévu. Malmenés, les Marsupiaux se sont inclinés 2-0 contre Mayence qui a quasiment assuré son maintien. Les buts de Burkardt (33e) et Mateta (49e) sur penalty ont fait chuter les hommes de Lucien Favre. Néanmoins, le troisième Leipzig n'en a pas profité.

Menant jusqu'à 2-0 grâce à Kampl (60e) et Werner (63e), le RB Leipzig s'est liquéfié en fin de match concédant des buts de Skrzybski (87e) et d'Hoffmann (90e +2). Les hommes de Julian Nagelsmann restent bloqués à trois points de Dortmund. Trois points derrière la formation est allemande, on retrouve le Bayer Leverkusen qui a maîtrisé Cologne (3-1). Enfin, le TSG Hoffenheim revient à hauteur du VfL Wolfsbourg (6e) grâce à un succès 3-1 contre Augsbourg.

Les matches de la soirée :

Augsbourg 1-3 Hoffenheim : R. Vargas (69e) pour Augsbourg; M. Dabbur (59e et 62e) et I. Bebou (89e) pour Hoffenheim

Borussia Dortmund 0-2 Mayence : J.Burkardt (33e) et J. Mateta (49e sp) pour Mayence

RB Leipzig 2-2 Fortuna Düsseldorf : K. Kampl (60e) et T. Werner (63e) pour le RB Leipzig, S. Skrzybski (87e) et A. Hoffmann (90e +2) pour le Fortuna Düsseldorf

Leverkusen 3-1 Cologne : S. Bender (7e), K. Havertz (39e) et M. Diaby (83e) pour le Bayer Leverkusen, S. Bornauw (59e) pour le FC Cologne)

Le classement de la Bundesliga