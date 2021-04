Liga : Villarreal et Gerard Moreno écrasent Granada

La 29e journée de championnat espagnol nous offrait une belle affiche entre deux équipes encore en course en Europa League, et qui tenteront d'obtenir un nouveau ticket pour la compétition en vue de la saison prochaine. Et c'est Villarreal qui s'est imposé sur la pelouse du Nuevo Los Carmenes de Granada, sur le score de 3-0.

C'est simple, c'est Gerard Moreno qui a remporté la rencontre à lui seul pratiquement. Auteur d'un triplé, dont deux buts sur penalty, l'attaquant de la Roja a livré une véritable masterclass, qui permet à son équipe d'enchaîner un troisième succès de rang et de passer provisoirement cinquième devant la Real Sociedad. Granada, avec Jorge Molina qui a raté un penalty à dix minutes de la fin, est huitième.

