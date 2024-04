Le Vitesse Arnhem sanctionné de 18 points de retrait et officiellement relégué !

Une véritable journée noire et un tournant dans l’histoire du Vitesse Arnhem. Après avoir disputé l’Europe la saison dernière, le club néerlandais traverse une saison catastrophique. Embourbée dans une crise financière sans précédent avec des résultats en berne, la formation hollandaise luttait jusqu’à ce jour pour sa survie en Eredivisie (D1 néerlandaise). Mais ce vendredi, les Jaune et Noir viennent de tomber très haut en écopant d’un retrait de 18 points par la commission des licences de la Fédération de football des Pays-Bas (KNVB).

«Le club n’a pas pu satisfaire à certaines exigences en matière de licence. Entre autres, Vitesse n’a pas présenté correctement ses chiffres semestriels, a agi de manière incorrecte vis-à-vis de la banque ING et du ministère de l’Economie et de la Politique climatique, et le rapport Wladimiroff n’a pas été en mesure de démontrer qu’il y a ou non des liens entre Vitesse et Roman Abramovich», a expliqué le club via un communiqué officiel. Lanterne rouge et dans le négatif avec -1 point au compteur à quatre journées du terme du Championnat, le Vitesse Arnhem évoluera en deuxième division l’an prochain.