PSG : Thilo Kehrer fait le point sur son avenir

Comme chaque saison depuis son arrivée à Paris, Thilo Kehrer (25 ans) doit composer avec la concurrence. Et l'Allemand, actuellement en sélection, a évoqué ce sujet en conférence de presse ce lundi. Ses propos sont relayés par Canal Supporters. « Je veux jouer, autant que possible. C’est bien sûr quelque chose de spécial de jouer dans une équipe avec autant de grands joueurs. En même temps, c’est une grande concurrence. Mais c’est aussi un défi que j’essaie de relever du mieux que je peux.» Le relèvera-t-il l'année prochaine ?

En effet, le défenseur est en fin de contrat en juin 2023. « Je suis à Paris depuis trois ans et demi. Nous sommes sortis des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, nous sommes encore en championnat, c’est sur cela que nous nous concentrons. Tout va toujours très vite pour moi, j’ai joué 28 matches avec le PSG cette saison, mon objectif est de jouer le plus possible. Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du Monde cet hiver, c’est pourquoi je veux rester bien dans le rythme et jouer le plus de matches possible.» À Paris ou ailleurs, Kehrer sait ce qu'il veut pour la saison prochaine !