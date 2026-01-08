Cameroun : Christian Kofane n’a pas peur des supporters du Maroc

Adversaire du Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun va tenter de surprendre son monde et d’éliminer le pays organisateur. Avant-centre des Lions Indomptables et auteur de deux buts sur la compétition, le buteur du Bayer Leverkusen, Christian Kofane, s’est exprimé en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 19 ans n’est pas inquiété par la pression adverse.

«Concernant la pression, vous savez en Allemagne, il y a un club Dortmund, je pense que leurs supporters sont plus nombreux que ceux du Maroc. Donc concernant le public, il n’y a pas de pression, c’est tranquille. Nous, on travaille et voilà. Nous allons appliquer ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine et que le meilleur gagne», a-t-il déclaré.