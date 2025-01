Barça : 5 M€ vont tomber du ciel

Le FC Barcelone est dans une situation compliquée, mais les dirigeants barcelonais savent que ces prochains mois, des sommes plus ou moins intéressantes vont arriver dans les comptes du club sans qu’il y ait de vente. Effectivement, le Barça a l’habitude de mettre des clauses pour toucher un pourcentage de la revente lorsqu’il touche un joueur. C’est le cas avec Mika Marmol, vendu à Las Palmas pour 1,5 million d’euros.

Le défenseur central devrait rejoindre la Roma d’ici la fin du mercato pour 10 millions d’euros, et le Barça empocherait la moitié de cette somme puisqu’il s’est assuré de toucher 50% d’une future vente à l’époque. Une somme qui peut sembler assez basse, mais qui va faire du bien et pourrait faciliter l’arrivée de Marcus Rashford. Le club catalan pourrait aussi toucher d’autres chèques avec Oscar Mingueza (Celta) et Francisco Trincao (Sporting), convoités en Premier League notamment.