L’entrée fracassante de Vinicius Jr impressionne, Florian Wirtz vise le Ballon d’Or

Le roi Vini

Performance de haute volée pour Vinicius Junior, surnommé le roi du rock par AS. Mis sur le banc de touche pour se reposer, Ancelotti n’a pas eu d’autres choix que de le faire entrer en jeu. Sa vivacité et ses dribbles incessants ont pesé sur la défense catalane. Mené 1-0 face à l’Espanyol, le Real Madrid a réagi après son entrée fracassante pour finalement l’emporter 4-1. Vini a rappelé qui était le patron de cette équipe et a réalisé son meilleur match de la saison selon Marca. C’est simple, l’ailier madrilène a marqué et donné une passe décisive. Le moment pour lui d’enfin lancer sa saison.

Wirtz le contender

Bild s’est penché dans son édition du jour sur la question du Ballon d’Or. Et le journal estime que Florian Wirtz est un prétendant sérieux. Avec son doublé coupe-championnat l’année passée, la finale de Ligue Europa et ses deux buts à l’Euro cet été, l’Allemand a quelques atouts à faire valoir. Également élu meilleur joueur de Bundesliga, vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne et auteur d’un doublé en LDC face à Feyenoord, la jeune pépite est sur une forme étincelante. Pour le quotidien ça ne fait aucun doute, il a le potentiel pour remporter un jour la distinction individuelle ultime.

Le derby de Milan

Gros choc est en perspective ce soir, le derby de Milan, celui qui va révéler la vérité comme s’en réjouit la Gazzetta sur sa une. Le journal a décortiqué cette rencontre sous tous ses angles. D’abord, c’est une histoire de duel sur le terrain, entre Lautaro Martinez et Alvaro Morata. Le champion d’Amérique du Sud contre le champion d’Europe. Un match dans le match. Autre duel, celui des bancs de touche entre Fonseca et Inzaghi. Le technicien lusitanien joue sa vie ce soir, une défaite pousserait ses dirigeants à le licencier. Le nom de Maurizio Sarri circule pour le remplacer. Et le dernier duel, c’est celui entre les fonds américains, Redbird et Oaktree qui financent chacune des équipes. Ce derby symbolise ce football qui a brisé le romantisme pour s’ouvrir au monde des affaires selon le journal.