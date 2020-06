Coupe d'Italie : Naples rejoint la Juventus en finale

Qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie après son match nul (0-0) hier soir contre le Milan AC, la Juventus devait attendre ce samedi soir pour savoir qui de Naples ou l'Inter elle affrontera. Et la réponse est désormais connue, ce sera le Napoli ! La formation entraînée par Gennaro Gattuso a concédé le match nul (1-1) face aux Intéristes dans son stade San Paolo. Un résultat qui suffit aux Partenopei puisqu'ils s'étaient imposés 1-0 au match aller le 12 février dernier.

Menés au score dès la 2e minute sur un but de Christian Eriksen, Kalidou Koulibaky et ses coéquipiers avaient pourtant bien mal commencé la rencontre. Mais ils ont fini par égaliser par l'intermédiaire de leur homme fort, Dries Mertens. Lancé dans la profondeur par David Ospina, Lorenzo Insigne servait parfaitement l'international belge (90 sélections, 18 buts), qui trompait Samir Handanovic juste avant la mi-temps. Une réalisation qui permet à Mertens de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, avec 122 réalisations, soit une de plus que Marek Hamsik. Mertens tentera désormais de guider son équipe vers le titre. Il faudra pour cela battre la Juve mercredi 17 juin au Stadio Olimpico de Rome.