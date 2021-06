Euro 2020 : l'Italie balaye la Suisse et rejoint les huitièmes de finale

Après sa victoire probante face à la Turquie (3-0) en inauguration de l'Euro, l'Italie a confirmé face au voisin suisse (3-0) et devient officiellement la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale. A Rome, toujours, la Nazionale n'a pas changé son fusil d'épaule. C'est le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli qui s'est offert un doublé, ses 2e et 3e buts pour sa 12e sélection, et une ovation de la part de l'antre romain. Ciro Immobile a beaucoup tenté et finalement trouvé la faille au bout du temps réglementaire. Roberto Mancini a trouvé le remplaçant idéal au convalescent Marco Verratti et peut se satisfaire du début de compétition de sa squadra.

L'ancien, Giorgio Chiellini, avait cru ouvrir le score, mais un double contrôle de la main repéré par la VAR l'en a empêché (19e). Le vétéran a ensuite jeté un froid sur le Stade Olympique, blessé et contraint de laisser sa place à Francesco Acerbi (24e). Dans la foulée, Manuel Locatelli a surgi devant le but pour reprendre un centre de Berardi et libérer la botte (1-0, 26e). Le milieu de 23 ans a mis l'Italie à l'abri au retour des vestiaires, d'une frappe pied gauche légèrement déviée (2-0, 52e). A une minute du terme, le régional de l'étape, Ciro Immobile, a inscrit le 6e but italien de la compétition, d'un tir qui a glissé sous le gant de Yann Sommer (3-0, 89e). L'Italie-Pays de Galles de dimanche (18h) vaudra une première place.

Le classement du Groupe A.