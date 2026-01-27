LdC : le groupe du Real Madrid pour affronter Benfica

Le Real Madrid se déplace ce mercredi à Lisbonne pour affronter Benfica, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un match décisif pour les Merengues dans la course aux premières places du classement. Pour ce rendez-vous, Álvaro Arbeloa a convoqué un groupe quasi au complet, avec deux jeunes de la Fabrica : Jorge Cestero (2006) et Lorenzo Aguado (2007).

La suite après cette publicité

L’armada offensive sera au rendez-vous avec Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz, Mastantuono et le jeune Gonzalo García. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, tout comme Jude Bellingham et Arda Güler, sont bien là. En défense, Rüdiger manquera à l’appel, tout comme Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Eder Militao et Dani Carvajal. Courtois et son remplaçant Lunin figurent également dans le groupe. Le Real Madrid se présente donc prêt pour ce choc.

Le multiplex exceptionnel de la 8ᵉ journée de Ligue des Champions est sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.