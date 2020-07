L'immortel Cristiano Ronaldo enflamme l'Italie, Pep Guardiola dézingue Arsenal

La suite après cette publicité

CR7 entre déjà dans l'histoire de la Serie A

Du côté de l'Italie, c'est la victoire de la Juventus, dans le choc contre la Lazio (2-1), qui fait grand bruit. La Vieille Dame s'est imposée grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, et file un peu plus vers le titre de champion. Pour le Corriere dello Sport, c'est «la loi de Ronaldo», tout simplement. Le Portugais fait aussi la couverture de La Gazzetta dello Sport, qui le surnomme CR9, car avec 8 points d'avance sur l'Inter, la Juventus peut remporter ce jeudi un 9e Scudetto de suite. Ronaldo en est maintenant à 30 buts en 30 rencontres de Serie A, à 35 ans. Il est d'ailleurs devenu le joueur atteignant le plus rapidement la barre des 50 buts dans l'histoire championnat italien. «CR30 et des louanges», résume ainsi le Quotidiano Sportivo. Pour Tuttosport, c'est une victoire «signée CR7», et personne d'autre.

Guardiola n'apprécie pas Arsenal en dehors du terrain

Du côté de l'Angleterre, on parle des entraîneurs, avec tout d'abord le Daily Mirror qui rapporte que Claude Puel serait le favori pour prendre la place sur le banc de Watford, actuel 17e de Premier League. Mais ce qui fait les gros titres du quotidien, ce sont les mots de Pep Guardiola, à l'encore de l'équipe d'Arsenal. Le coach des Skyblues n'a semble-t-il pas vraiment apprécié que le club d'Arsenal soit le premier signataire, en compagnie de 7 autres équipes, d'une lettre pour se plaindre au Tribunal Arbitral du Sport, de la décision prise concernant les Mancuniens. «J’ai dit qu’après Arsenal, nous n’avons pas joué en première mi-temps comme en seconde, raconte Guardiola. C'était le seul regret. Nous voulions jouer 90 minutes comme en seconde période. Mais après avoir été battus, nous nous serrons la main. Les adversaires méritent toujours mon respect et mon crédit. Et Arsenal, j'ai tout le respect pour ce qu'ils sont sur le terrain - pas beaucoup en dehors du terrain.» Ambiance.

Messi, l'homme impliqué sur plus de 1000 buts

Lionel Messi fait la couverture des journaux catalans, encore aujourd'hu. Les chiffres de La Pulga en carrière donnent le tournis. Comme le rapporte le journal Mundo Deportivo, avec 703 buts inscrits, et 298 passes décisives depuis ses débuts en Catalogne, Messi est impliqué sur 1001 buts du Barça ! Un chiffre extraordinaire tout simplement. Alors qu'à 33 ans, il est à la fois le meilleur buteur, et le meilleur passeur du championnat. Le capitaine blaugrana fait aussi la Une de Sport, lui qui est le premier à être pour la 7e fois le Pichichi, à savoir le meilleur buteur du championnat.