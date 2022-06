Le rêve fou de Bernardo Silva, Manchester United est en crise

La suite après cette publicité

Bernardo Silva rêve du Barça

Ce dimanche, on retrouve encore Bernardo Silva sur la Une de Mundo Deportivo. Pour le quotidien, c’est sûr, le Citizen sera Blaugrana cet été. Le milieu de terrain de City a rejoint le Barça à l'âge de 10 ans grâce à Deco et aspire désormais à jouer pour le Barça. Silva aurait même demandé à être signé par certains émissaires du Barça lorsqu'ils sont allés signer Ferran Torres. Jorge Mendes, lui, a réitéré le désir du Portugais de jouer pour les géants catalans. Ça avance aussi pour la vente de Frenkie De Jong. Les positions de Manchester United et du FC Barcelone se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert du néerlandais.

SOS United

Manchester United pourrait être endetté de près d'un milliard de livres sterling par le projet de réaménagement d'Old Trafford. D'après le Sunday Mirror, les propriétaires américains pourraient contracter une hypothèque sur le terrain que le club possède depuis 112 ans. Pour le Daily Star on Sunday, ce problème qu’a United pour trouver de l’argent va impacter le mercato actuel, et les prochains. De quoi faire enrager les fans qui se plaignent du gaspillage de l’argent du club dans des recrues qui n’ont pas su performer. Surtout, les tabloïds anglais rappellent que les propriétaires ont dépouillé plus de 1,2 milliard de livres sterling au club en paiements de dividendes et de dettes pendant leur règne. L’année risque encore d’être animée à MU.

Asensio a une touche en Italie

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec Marco Asensio. Le joueur espagnol pourrait être un cadeau pour Maldini comme l’écrit le journal au papier rose. Le Directeur technique de l’AC Milan a fait de l’attaquant l’une de ses priorités sur le mercato, et ça tombe bien aujourd’hui, c’est son anniversaire, une offre serait la bienvenue. Il reste un an de contrat à Asensio. Liverpool, Arsenal et la Juve sont aussi intéressés, mais ce serait bien les Rossoneri les mieux placés dans les discussions pour l’instant.