MU : Michael Carrick répond au fan qui refuse de se couper les cheveux

Depuis octobre 2024, un supporter de Manchester United, nommé Frank Ilett, refuse de se couper les cheveux tant que son équipe n’aura pas remporté cinq matchs consécutifs. Ilett fait part de son évolution capillaire tous les jours sur les réseaux sociaux et a rassemblé plus de deux millions d’abonnés. Et après 500 jours sans passer chez le coiffeur, United n’a pas encore enchaîné cinq victoires d’affilée depuis février 2024. Invité à commenter ce défi, Michael Carrick a noté que ses enfants l’avaient alerté sur le phénomène, ce qui lui a fait sourire.

«Ce sont mes enfants qui m’en ont fait prendre conscience, mais ce sujet ne sera certainement pas abordé lors des causeries d’équipe au niveau professionnel. Je comprends ce qui se passe et ça me fait sourire, mais au final, ça n’aura aucun impact», a assuré le manager des Red Devils. Avec quatre victoires consécutives contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham, United est actuellement dans le top quatre, un point devant Chelsea. L’occasion pour Ilett de voir son objectif se réaliser se présentera lors du match contre West Ham, mardi au London Stadium. Sinon, tout sera à refaire.