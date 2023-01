OL : Lacazette ne regrette pas d’être revenu

Alexandre Lacazette est revenu à l’Olympique Lyonnais l’été dernier pour le ramener au sommet. Mais la tâche s’avère plus ardue que prévu puisque le club rhodanien se traîne à la 8e place du classement de Ligue 1. Pour autant, l’attaquant français, auteur de 10 buts en championnat, ne regrette pas son choix.

« Non, je ne me pose pas de question, chaque saison est différente. Je suis revenu avec plusieurs défis en tête. Je savais que ça allait être compliqué. Je crois toujours au projet du club et dans mes partenaires », a-t-il déclaré en conférence de presse. « J’aimerais avoir plus d’occasions. À l’heure actuelle, le problème, c’est qu’on ne gagne pas nos matches. C’est plus important que de me plaindre devant la presse », a-t-il également assuré. Laurent Blanc aura plus que jamais besoin de son buteur pour inverser la tendance.

