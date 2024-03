Amicaux, Euro 2024 : Florian Wirtz, l’étoile montante du football allemand

Dans moins de 90 jours, l’Allemagne mettra le cap sur l’Euro 2024 qu’elle organise sur ses terres. Sortie dès les phases de groupes des Mondiaux 2018 et 2022, éliminée au stade des huitièmes de finale du championnat d’Europe, la National Mannschaft est en quête de rachat après avoir déçu au cours des dernières années sur la scène internationale et continentale. Appelé à prendre la succession d’Hans-Dieter Flick en septembre dernier, Julian Nagelsmann aura la lourde tâche de rabibocher le peuple germanique avec son équipe nationale. Pour ce faire, l’ancien coach du Bayern Munich et de Hoffenheim souhaite bâtir la meilleure équipe possible.

Au regard de la liste communiquée par le sélectionneur allemand à l’occasion des matchs amicaux contre la France et les Pays-Bas, l’Allemagne ne manque pas de stars. Outre les Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan ou encore Kai Havertz, Toni Kroos effectue son grand retour en sélection, trois ans après avoir annoncé sa retraire internationale. Si le champion du monde 2014 est voué à jouer un rôle prépondérant dans le onze de Julian Nagelsmann, ce dernier souhaite également construire son effectif autour de joueurs dynamiques et capables d’apporter un vent de fraîcheur à l’image de Florian Wirtz. Véritable phénomène de précocité (premier but en Bundesliga à 17 ans et 34 jours, le gamin de Pulheim montre aujourd’hui qu’il n’a rien à envier à ses aînés. Cette saison, il est loin d’être étranger à la très bonne saison réalisée par le Bayer Leverkusen, leader incontesté de la Bundesliga et en route pour glaner le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire.

Florian Wirtz coche toutes les cases du meneur de jeu moderne !

Placé dans les meilleures conditions en club par son entraîneur Xabi Alonso, le joueur de 20 ans est un véritable poison pour les défenses adverses. Intelligent dans son placement entre les lignes, généreux dans les efforts et doué techniquement, l’international allemand (14 sélections) démontre au fil des journées qu’il est l’un des meilleurs à son poste au sein de l’élite allemande. Preuve est en cette saison où il affole littéralement les compteurs avec 17 passes décisives à son actif. Outre ses qualités évidentes à la création et son volume de jeu impressionnant, Florian Wirtz est également adroit devant le but dans la mesure où il a trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 36 participations toutes compétitions confondues. À la fois altruiste et très performant, le maître à jouer du B04 attire logiquement la lumière sur ses performances.

Mais en attendant de savoir si le joueur sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2027, et dont la valeur marchande est estimée à plus de 100 millions, poursuivra l’aventure chez les Werkself malgré les intérêts concrets du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid, le principal intéressé semble avant tout s’assurer une place dans le groupe qui tentera de rafler le titre de champion d’Europe à domicile. Plombé par une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche contractée lors d’une rencontre de Bundesliga face à Cologne en mars 2022, Florian Wirtz avait été contraint d’assister à la débâcle de son pays au Qatar depuis son téléviseur. De retour au sommet de sa forme, nul doute que le vainqueur du championnat d’Europe espoirs en 2021 ne voudra en aucun cas manquer le wagon pour l’Euro 2024.

Florian Wirtz doit s’imposer avec la Mannschaft

Du côté de la direction du Bayer Leverkusen, on s’attend à voir Florian Wirtz jouer un rôle de premier plan avec la Mannschaft. Il est tout simplement bon. «Il a été une figure incroyablement dominante dans notre jeu au cours des dernières semaines. Ce qui est remarquable chez lui, c’est le menace qu’il représente devant le but. Il a marqué des buts lors des derniers matchs. Il a fait un autre pas en avant en termes de maturité et de personnalité. Et c’est bon pour toutes les équipes, y compris pour l’équipe nationale», a exprimé le directeur sportif des Werkself Simon Rolfes au sujet de son protégé lors d’une interview accordée à Kicker. En pleine bourre, il paraît évident que Florian Wirtz sera l’un des joueurs à suivre à l’occasion de la trêve internationale de

mars. En ce qui concerne son utilisation en équipe nationale, une question se pose : Florian Wirtz peut-il être associé à Jamal Musiala ou Julian Nagelsmann doit-il trancher entre ses deux pépites ?

Si le natif de Pulheim connaît une saison formidable avec le Bayer Leverkusen, son homologue bavarois est sur une courbe ascendante. Malgré un léger trou d’air en janvier, Jamal Musiala revient très fort avec le Bayern Munich dans la mesure où il compte 5 buts et 4 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs avec le Rekordmeister. Depuis l’arrivée de Nagelsmann sur le banc de la Mannschaft, les deux hommes ont été alignés ensemble à deux reprises, contre les Etats-Unis (victoire 3-1) puis le Mexique (match nul 2-2) en octobre 2023. Ainsi, le technicien de 36 ans devrait reconduire les deux joueurs dans son onze de départ. En positionnant le Munichois dans un rôle de meneur de jeu et en soutien de Niklas Füllkrug, Florian Wirtz évoluerait quant à lui sur la gauche tout en disposant d’une certaine liberté de déplacement dans l’axe afin de combiner dans les espaces restreints grâce à sa qualité de passe. Verdict ce samedi face à l’équipe de France à Lyon.