C'est bouclé pour Loïc Badé au Stade Rennais

On vous annonçait ce samedi qu'un accord était tout proche entre le RC Lens et le Stade Rennais pour le transfert de Loïc Badé (21 ans). Les deux clubs ont fini par s'entendre à en croire RMC puisqu’un terrain d'entente a été trouvé à 16,5 M€, plus des bonus pouvant grimper jusqu'à 3,5 M€.

Arrivé libre l'an dernier en provenance du Havre, le défenseur central monte vite les échelons. Avec le club breton, il va découvrir la coupe d'Europe cette saison par le biais de la nouvelle Conference League. Badé s'apprête à signer un contrat de 5 ans avec Rennes.