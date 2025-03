Real Madrid : un grand d’Europe veut relancer Arda Güler

Arda Güler ne vit clairement pas une aventure rêvée dans la capitale espagnole. Recruté pour 20 millions d’euros en juillet 2023, l’international turc (18 sélections, 3 buts) peine, en effet, toujours à s’imposer sous le maillot des Merengues. Confronté à une concurrence XXL, le joueur offensif madrilène ne fait ainsi pas partie des plans de Carlo Ancelotti, et ce malgré quelques coups d’éclat. Une situation délicate qui pourrait d’ailleurs pousser le principal concerné à reconsidérer son avenir. Dernièrement, la presse locale indiquait, à ce titre, que le Turc de 20 ans souhaitait même claquer la porte afin d’aller chercher un meilleur temps de jeu ailleurs.

Güler s’impatiente

Interrogé sur cette rumeur, Carlo Ancelotti n’avait alors pas hésité à envoyer un message fort à son protégé. «Tous les joueurs qui ont des doutes peuvent venir au bureau et me parler. Je parle à Endrick et à tous les jeunes joueurs. J’ai lu qu’il y avait un cas Güler, mais il n’est pas encore venu me voir. C’est un processus que tous les jeunes joueurs comme Vini Jr, Rodrygo ou Valverde ont suivi. Il a besoin de temps pour rejoindre la meilleure équipe du monde. La concurrence est très forte, tout le monde doit le comprendre. Je suis avec eux tous les jours», avait tout d’abord avoué le technicien italien.

Et d’ajouter : «chaque jour, je le (Güler, ndlr) vois plus ou moins heureux et c’est normal. Je ne veux pas voir un joueur heureux quand il ne joue pas. Je vois un joueur qui travaille, qui apprend et qui veut jouer. Ce n’est qu’une petite partie du temps que je passe avec lui. Il passe beaucoup de temps avec d’autres personnes. Je ne sais pas s’ils ont la même idée que moi avec lui. Qu’il s’améliore et qu’il puisse jouer pour le Real Madrid. C’est un manque de communication». Pour autant, les rumeurs continuent d’aller bon train. Ce dimanche, Sky Germany confirme ainsi l’information de Bild selon laquelle l’Eintracht Francfort surveillerait de près la situation d’Arda Güler.

Francfort à l’affût

Conscient que le natif d’Ankara n’est pas entièrement satisfait de son temps de jeu au Real Madrid, le club allemand, qui a placé le joueur sur sa liste pour l’été prochain, souhaiterait, en effet, profiter de la situation, bien que rien ne soit encore concret. Le média précise toutefois que la priorité des Aigles pour l’aile droite reste, à ce jour, Ritsu Doan, actuellement sous les couleurs de Fribourg. De son côté, la presse espagnole évoque elle une autre possible porte de sortie pour le numéro 15 madrilène.

En effet, les Merengues pourraient se servir du jeune prodige turc pour tenter d’attirer un milieu de terrain ibérique, en la personne de Martin Zubimendi. Lié à la Real Sociedad et suivi depuis plusieurs mois par la Casa Blanca, l’international espagnol dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Des discussions pourraient rapidement être entamées entre les deux clubs et Arda Güler servirait alors de monnaie d’échange. Une information à prendre avec des pincettes mais qui confirme malgré tout une tendance : l’avenir d’Arda Güler, sous contrat jusqu’en juin 2029 au Real Madrid, reste plus que jamais incertain…