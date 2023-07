PSG : retour prévu en septembre pour Nordi Mukiele

La suite après cette publicité

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du RB Leipzig, le défenseur polyvalent français Nordi Mukiele venait étoffer le secteur défensif de Christophe Galtier, pouvant non seulement occuper le poste de piston droit mais également de central droit dans l’arrière-garde tripartite du club de la capitale. Mais après six mois intéressants dans la rotation (25 matches disputés TCC, 14 titularisations, 3 passes décisives), l’ancien de Montpellier et de Laval a été victime d’une lésion haute des ischio-jambiers, l’obligeant à rejoindre l’infirmerie à trois mois de la fin de la saison.

Blessé depuis mars dernier, l’international tricolore (1 sélection) devrait retrouver la compétition en septembre à en croire les dernières indiscrétions de L’Equipe, après son opération de la mi-avril subie plus d’un mois après le huitième de finale retour de la Ligue des champions, perdu à Munich face au Bayern (3-0) et lors duquel il avait contracté son pépin physique. Le quotidien sportif français ajoute que le joueur de 25 ans continue sa rééducation et a de bonnes sensations avec la reprise de la course.

