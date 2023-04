PSG : fin de saison pour Nordi Mukiele !

Décidément, ce secteur du jeu aura fait mal tout au long de la saison… Comme pour tourner encore un peu plus le couteau dans la plaie d’un mercato estival, puis hivernal, marqué par l’échec du dossier Milan Skriniar. Nordi Mukiele, 22 ans, ne rejouera plus cette saison avec le Paris Saint-Germain. Lui qui avait su efficacement suppléer Achraf Hakimi depuis le début de l’exercice, faisant parler son physique impressionnant, ne s’est pas remis et va passer par la case opération, comme l’a annoncé le club de la capitale.

Une triste nouvelle pour le joueur français, qui était l’une des rares satisfactions du mercato estival. «Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischio-jambiers. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison.»

Mukiele avait tout donné

Cette longue absence à venir, car l’opération devrait coûter plusieurs mois d’indisponibilité, est aussi la conséquence d’un secteur un peu court quantitativement. Les différentes absences, au fil de la saison, de Kimpembe à Marquinhos en passant par Hakimi, ont forcé le staff parisien à solliciter parfois des organismes fatigués.

En février dernier, Mukiele avait ainsi grandement rendu service en débutant face à l’OM en Ligue 1 au Vélodrome lors du succès 3-0. Après plus d’un mois sans jouer, il avait tout donné pendant 1 heure, avant d’enchaîner face à Nantes, où il avait été remplacé, touché au tendon d’Achille. Mais le couperet est tombé lors du match retour contre le Bayern Munich. Il était sorti 10 minutes seulement après être rentré, pour succéder à Marquinhos, également blessé. Depuis, Mukiele redoutait une longue absence, c’est malheureusement bel et bien le cas.