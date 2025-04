Ligue 1 : Lille domine Auxerre et ne lâche pas Monaco et Marseille

Suite de la 30e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi avec le LOSC qui recevait Auxerre. Les Dogues avaient l’occasion, en cas de succès, de reprendre la 4e place du classement et ainsi mettre la pression sur les équipes de devant (OM, Monaco) mais aussi sur l’OL, derrière, et qui affronte l’ASSE ce dimanche soir dans le derby. En face, Auxerre, quasi assuré d’être maintenu officiellement, n’avait plus rien à jouer et on s’attendait donc à une rencontre assez animée.

La suite après cette publicité

Le match démarrait fort avec une domination lilloise qui se concrétisait assez rapidement grâce à Thomas Meunier. L’international belge profitait d’un excellent travail de Jonathan David. Ce dernier résistait à Jubal, se jouait de lui, et servait donc Meunier qui plaçait un plat du pied droit précis (9e). Et si Auxerre répondait timidement par l’intermédiaire de Massengo, c’est bien le LOSC qui se montrait le plus dangereux. Le portier Léon sauvait plusieurs fois les visiteurs dans ce match notamment devant Akpom qui avait armé une belle frappe du droit.

Lille ne lâche pas Monaco et l’OM

Mais le LOSC, bien plus précis, finissait logiquement par trouver la faille une deuxième fois dans ce match. Juste avant la mi-temps, c’est Jonathan David qui y allait de son but. Passeur sur le premier, le Canadien profitait cette fois ci de l’énorme travail de l’ailier Fernandez-Pardo qui avait fixé toute la défense auxerroise avant de servir son coéquipier. Avec ce nouveau but, son 15e de la saison, David scellait quasiment la victoire de son équipe et donc les trois points.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 53 30 +15 15 8 7 47 32 11 Auxerre 38 30 -4 10 8 12 41 45

Au retour des vestiaires, Auxerre subissait les vagues lilloises sans pouvoir riposter. Leon enchaînait encore des parades alors que le jeune Fernandez-Pardo faisait vivre un cauchemar à la défense auxerroise. Le LOSC manquait plusieurs fois le 3-0 et notamment Ethan Mbappé qui voyait son but en fin de rencontre être annulé pour une position de hors-jeu. Finalement, c’est Auxerre qui réduisait l’écart dans le temps additionnel. Le malheureux Alexsandro marquait contre son camp. Un but sans aucune incidence sur la fin de rencontre puisque dans les dernières secondes, c’est encore Jonathan David qui y allait de son doublé pour sceller la victoire (3-1, 90e+6).