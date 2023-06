Habib Beye est la priorité du FC Sochaux-Montbéliard

Avec une troisième place du Championnat National, à deux points de l’USL Dunkerque et l’US Concarneau, le Red Star rate l’occasion de retrouver la Ligue 2, qu’il a quitté à l’issue de la saison 2018-2019 avec une place de lanterne rouge. Néanmoins, la formation audonienne a su se relever de cette relégation et d’être un prétendant sérieux à la montée. Un statut confirmé cette saison par le bon travail de l’ancien défenseur sénégalais Habib Beye, arrivé sur le banc de l’Etoile Rouge à la suite du départ de Vincent Bordot à la mi-septembre 2021.

Depuis son arrivée, l’ex-international des Lions du Sénégal (35 sélections, 1 but) a remporté 17 rencontres sur 34 possibles cette saison, de quoi titiller l’œil de quelques clubs de l’échelon supérieur, et parmi eux, le FC Sochaux-Montbéliard. En effet, selon nos informations, l’ancien latéral de l’OM serait la priorité du sixième de Ligue 2 pour succéder au duo intérimaire Sylvain Monsoreau-Pierre-Alain Frau. Des contacts ont déjà été établis entre le technicien de 45 ans et la direction sochalienne, les deux parties ont même eu un premier rendez-vous pour concrétiser cet intérêt. Affaire à suivre donc.

