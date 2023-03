Un international de Premier League soupçonné de plusieurs viols entendu par la police

Nouvelle affaire en Premier League. D’après les informations de The Sun, un international évoluant dans le championnat anglais aurait été arrêté et interrogé par la police ces derniers jours. Il avait déjà été entendu en juillet 2022. Présent au Qatar avec sa sélection durant la Coupe du Monde, l’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est soupçonné de deux viols ainsi que d’une agression sexuelle. Il est accusé de faits remontant à avril 2021 et juin 2022 et n’a pas été suspendu par son club, qui attend d’en savoir plus avant de réévaluer la situation. La police anglaise a confirmé toutes ces informations au tabloïd dans un communiqué.

«Le 4 juillet 2022, une allégation de viol d’une femme dans la vingtaine a été signalée à la police. Il a été précisé que le viol présumé s’était produit en juin 2022. Le 4 juillet, un homme a été arrêté, soupçonné de viol et placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue, il a en outre été arrêté parce qu’il était soupçonné de deux incidents qui auraient été commis en avril et juin 2021 contre une autre femme dans la vingtaine. En février 2023, l’homme a été interrogé pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu à Barnet en février 2022. Cela concerne une troisième victime et a été signalé à la police en juillet 2022. Aucune autre mesure ne sera prise concernant l’infraction présumée de juin 2021 car la législation pertinente n’était pas encore entrée en vigueur au moment des faits», peut-on lire dans le communiqué.

