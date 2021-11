Le Real Madrid se fixe une dead-line pour boucler Kylian Mbappé, l'avenir de Gareth Southgate fait rage en Angleterre

La suite après cette publicité

Le Real Madrid se donne 50 jours pour Mbappé

En Espagne le mercato fait déjà parler de lui puisque AS annonce que le Real Madrid s'est fixé un ultimatum dans le dossier Kylian Mbappé. «Les Merengues se sont donnés cinquante jours pour conclure l'affaire Mbappé», écrit le quotidien madrilène. «Madrid a déjà finalisé le plan économique pour l'acheter à partir du 1er janvier.» La Casa Blanca ne veut pas attendre juin prochain que le Français arrive libre et compte faire une offre cet hiver. Reste à savoir ce qu'en pensera le PSG... Affaire à suivre !

L'avenir de Southgate fait débat en Angleterre

En Angleterre, ce qui fait l'actualité ce matin, c’est l'avenir du sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate. L'entraîneur fait la Une du Sun qui titre : «c'est quitte ou double.» Le tabloïd rapporte que «Southgate s'est vu offrir un nouveau contrat de 6 millions de livres sterling, soit près de 7M€ pour rester à la tête de l'équipe nationale, mais la FA craint que la Premier League ne l'attrape après le Qatar.» En tous cas, Harry Kane veut que son sélectionneur prolonge l'aventure avec cette équipe. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots et met la pression sur Southgate : «dépêche-toi et signe, patron.» Le capitaine de l'Angleterre a fait savoir qu'il aimerait que Southgate reste en poste. C'est un soutien de poids.

L'Espagne soulagée

En Espagne, c'est tout un pays qui lâche un grand ouf de soulagement ce matin. En effet, la Roja s'est imposée hier soir contre la Grèce (1-0), toujours en qualification pour le Mondial 2022. Pour le quotidien Sport, cette équipe n'est plus qu'à un point de la Coupe du Monde ! Au minimum, il faudra aux Espagnols un match nul dimanche contre les Suédois pour obtenir leur billet pour le Qatar. Évidemment, ce sont tous les journaux sportifs du pays qui s'enflamment après cette victoire sur penalty, transformé par Pablo Sarabia. Pour Marca, «ils sont prêts» ! Alors que pour AS, cette victoire arrive à «point nommé» ! De son côté, Mundo Deportivo juge que c'est «mieux que cela» ! Pour Estadio Deportivo, il faudra «passer par Séville pour aller à la Coupe du monde» ! Alors que SuperDeporte se réjouit et veut carrément prendre le buteur d'hier, Sarabia, «dans ses bras» ! Bref, l'Espagne était sous pression mais cette victoire est la bienvenue et la défaite de la Suède contre la Géorgie (2-0), également. Jugement final, dimanche contre les Suédois de Zlatan Ibrahimovic.