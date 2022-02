MU : le board demande à Paul Pogba d'attendre le nouveau manager

La suite après cette publicité

La situation managériale à Manchester United laisse le club en suspens jusqu'à cet été et la nomination définitive d'un entraineur. Les noms les plus régulièrement évoqués pour succéder à Ralf Rangnick sont Mauricio Pochettino, qui en aurait marre au PSG, et Erik ten Hag, en poste à l'Ajax Amsterdam. Le board n'exclut pas non plus de prolonger le technicien allemand, intérimaire jusqu'à la fin de la saison.

Selon ESPN, les dirigeants mancuniens auraient demandé à Paul Pogba, qui apprécierait Rangnick, d'attendre la nomination du prochain coach pour décider de son avenir. Le Français sera libre le 30 juin s'il refuse de prolonger son bail, ce qui profiterait à de grands clubs comme le Real Madrid, la Juventus Turin, le FC Barcelone et le PSG, sur la piste de "La Pioche". Les dirigeants auraient également demandé à Antony Martial et Donny Van de Beek d'être patient car le prochain manager pourrait compter sur eux.