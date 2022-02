PSG : Mauricio Pochettino en a marre !

La suite après cette publicité

« Je suis fatigué... » Le 24 novembre 2020, Thomas Tuchel se lamentait en conférence de presse après une courte victoire du PSG face au RB Leipzig en phase de poules de la Ligue des Champions. Fatigué de devoir se justifier en permanence, fatigué des questions sur le niveau de jeu de ses joueurs, fatigué d'être l'entraîneur du club de la capitale en somme. Un mois plus tard, il était limogé de son poste.

Son successeur Mauricio Pochettino est lui aussi fatigué. Selon nos informations, après un an passé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, le technicien argentin en a déjà marre, sur le plan sportif et extra-sportif. Tout semble lui peser, en interne principalement. Le fonctionnement du club ne lui plait pas, et sa relation avec Leonardo est déjà fraîche. Il avait réclamé l'arrivée de Tanguy Ndombélé, et la pensait réalisable. Mais c'est bien à Lyon qu'est parti le joueur, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Il était prêt à rejoindre Manchester United

Hier, Le Parisien expliquait que les dirigeants parisiens avaient tenté de lui trouver un successeur ces dernières semaines pour le remplacer en cours de saison. Dès le mois d'octobre dernier, nous vous révélions la prise de contact avec Zinedine Zidane dans l'optique d'une arrivée rapide. Pochettino, lui, n'a pas hésité à garder des liens avec l'Angleterre, et il était prêt à retrouver la Premier League dès l'été dernier. On se rappelle du drôle d'épisode concernant un retour à Tottenham, qu'il n'avait même pas pris la peine de démentir...

En janvier, il était même déjà disposé à rejoindre Manchester United selon nos informations, après avoir été contacté dès le mois de novembre. Une chose est certaine, il ne se voit pas continuer l'aventure à Paris au-delà de la saison en cours. Il le laisse déjà savoir à son entourage. Ce sont donc 4 mois assez particuliers qui s'annoncent au PSG, avec un entraîneur qui a déjà la tête ailleurs et qui devra tenter d'aller au bout en Ligue des Champions.