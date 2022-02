Le PSG a voulu virer Mauricio Pochettino en janvier

Leader de la Ligue 1 avec onze points d'avance sur l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain devrait, sauf énorme rebondissement, récupérer son trophée de Champion de France, dérobé par le LOSC lors de la saison dernière. Cependant, malgré cela, le club parisien a également laissé filé le Trophée des Champions aux Lillois en début de saison (0-1), a terminé deuxième de son groupe de Ligue des Champions derrière Manchester City et a surtout été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France, devant son public ce lundi soir (0-0, 5-6 aux t.a.b.).

Consciente de ce bilan clairement en deçà des attentes, à l'instar du style de jeu proposé par l'Argentin, peu apprécié par les supporters de la capitale, la direction du Paris Saint-Germain a tenté en vain de débarquer le technicien argentin cet hiver, à la mi-saison, comme l'a révélé Le Parisien, ce mardi. Durant le mois de janvier, plusieurs entraîneurs auraient même été sondés pour remplacer Pochettino.

Mauricio Pochettino partira l'été prochain

Zinedine Zidane aurait été approché, comme nous vous l'avions révélé à la fin de l'année 2021, mais l'ex-entraîneur du Real Madrid n’y aurait pas été pour se retrouver, dès le 15 février, face à son ancien club, prochain adversaire du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions, comme l'avait évoqué TF1. De plus, le quotidien francilien ajoute que l'effectif actuel ne conviendrait pas non plus à Zidane...

Mais finalement, Paris va terminer l'exercice 2021-22 avec Mauricio Pochettino, qui devrait partir à l'été prochain. Pour l'instant, le club francilien va donc devoir se concentrer sur son objectif principal : éliminer le Real Madrid et progresser en Ligue des Champions. Une tâche difficile en raison des derniers résultats, où le PSG n'a remporté que trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.