Manchester United suspend ses recherches d'entraîneur !

Le 29 novembre 2021, Manchester United nommait Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de saison, pour combler le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Depuis, le technicien allemand a disputé dix matches sur le banc des Red Devils, pour un bilan de 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite, le tout en gardant sa cage inviolée cinq fois. Le club est repassé quatrième et peut avancer plus sereinement dans la deuxième partie de saison. L'ancien coach de Leipzig n'a, certes, pour le moment pas métamorphosé le jeu de l'équipe, mais il a su remettre le navire à flot et a géré quelques égos, notamment celui de sa star, Cristiano Ronaldo.

Ces changements gagnants en cours de matchs, comme le week-end dernier face aux Hammers lui donnent également du crédit aux yeux de sa direction. En effet selon The Sun, le board mancunien aurait stoppé ses recherches d'entraîneur et serait prêt à offrir un contrat de deux ans à Rangnick en cas de qualification en Ligue des Champions. Le principal intéressé avait déjà plus ou moins anticipé la situation : «peut-être que s'ils me demandent mon avis et que tout se passe bien et que nous développons l'équipe, je pourrais faire la même recommandation au conseil d'administration que j'ai pu faire à Leipzig. J'ai recommandé deux fois que ça pourrait être une bonne idée de continuer à travailler avec moi pendant un an.»