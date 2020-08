Atlético : Koke vole au secours de João Felix

L'Atlético a éliminé le tenant du titre, Liverpool, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En quart, il va falloir se défaire du RB Leipzig. Au Portugal, João Felix aura l'occasion de se refaire. Dans son pays natal, il va avoir la chance de briller alors qu'il a eu du mal pendant toute la saison en Liga, même s'il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive en 27 matchs. Mais il garde la confiance de ses coéquipiers, à l'image de Koke.

Le capitaine des Colchoneros croît toujours en son jeune coéquipier, recruté pour 126 millions d'euros l'été dernier. Il l'a affirmé dans une interview à AS : « João est toujours prêt. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à l'équipe, beaucoup de bons mais de jeunes joueurs ont du temps et il faut être patient. Il est vrai qu'avec tout ce qui a été impliqué et avec tant d'argent que cela a coûté, les attentes sont très élevées, mais il faut lui donner du temps. João a beaucoup à faire, je suis sûr qu'il grandira avec nous en tant que footballeur et il sera l'un des meilleurs. » Un avenir glorieux pour le successeur d'Antoine Griezmann ? À lui de le montrer.