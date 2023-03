Premier League : Manchester City maîtrise Newcastle et reste au contact d’Arsenal

Manchester City assure l’essentiel. Ce samedi, en ouverture de la 26e journée de Premier League, les Cityzens ont dominé Newcastle (2-0) au terme d’une rencontre pas forcément des plus emballantes en terres mancuniennes. Haaland, titulaire aux côtés de Foden et Grealish, n’était pas dans un grand jour, tout comme De Bruyne, en panne d’inspiration. Un premier frisson a pourtant parcouru l’Etihad Stadium très rapidement, quand Gündoğan, servi par Grealish, a vu sa tête frôler de peu le haut de la transversale de Pope (1e).

Sans forcément impressionner, Man City a toutefois pris les devants. La lumière a jailli des pieds de Foden, qui s’est faufilé dans la surface des Magpies à vitesse grand V avant de tromper Pope au bout de son effort (1-0, 15e). Vainqueurs 3-1 à l’aller, les Magpies se procuraient quelques situations sans malgré tout véritablement inquiéter Ederson dans ses buts, en témoigne ce raté de Wilson (37e).

Bernardo Silva, une entrée fracassante

Ce choc n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses sur le pré, et il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Du moins jusqu’à l’heure de jeu. Car après, les entrants se sont fait remarquer et ont fait la différence, surtout dans le camp des Sky Blues. Saint-Maximin et Isak ont d’abord apporté de l’allant et du peps à Newcastle, qui a apporté un peu de danger dans la surface de Man City (63e, 64e). Mais Ederson veillait au grain devant l’ancien buteur de la Real Sociedad, quand Joelinton ne loupait pas totalement la balle de l’égalisation (64e).

Et dans la foulée, c’est Bernardo Silva, pour son premier ballon (il est entré en jeu à la 65e), qui a fait le break pour les Cityzens grâce à un enchaînement rapide et après une déviation astucieuse signée Haaland (2-0, 67e). La tension est ensuite montée d’un cran sur le terrain, à l’instar de Burn et Haaland, proches d’en venir aux mains et tous deux avertis. Mais le score final ne bougera plus, Pope s’étant parfaitement couché pour priver Foden du doublé (86e), tout comme Ederson sur un coup franc de Trippier (90e+5).

Newcastle n’y arrive plus

Manchester City aligne un 7e match sans défaite toutes compétitions confondues et met la pression sur Arsenal, qui n’a que deux points d’avance en tête du classement avant de recevoir Bournemouth (16h). En revanche, Newcastle, dans la continuité de ses dernières sorties, confirme sa mauvaise passe et n’a désormais plus gagné depuis le 15 janvier en Premier League. Les Magpies, qui étaient invaincus contre les membres du Top 4 cette saison, n’avaient pas encore concédé la défaite en ayant ouvert le score en championnat (4 nuls).

