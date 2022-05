Ligue des Champions, Ligue des Nations, Euro : l'UEFA annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Le football russe reste banni par l’UEFA. Déjà exclue cette saison de toutes les compétitions de l’instance européenne, mais également privée de la finale de la Ligue des Champions (qui devait s’organiser à Saint-Petersbourg), la Russie vient de se voir infliger de nouvelles sanctions. Sur son site officiel, l’UEFA annonce que son Comité exécutif a pris la décision de maintenir l’exclusion des clubs et des sélections nationales russes de ses compétitions pour l’exercice 2022/2023.

UEFA Nations League 2022/23

«La Russie ne participera pas aux matches du groupe 2 de la Ligue B et sera automatiquement classée quatrième de ce groupe. Elle sera par conséquent reléguée à l’issue de la phase de groupe et classée à la seizième et dernière place de la Ligue B. EURO féminin de l’UEFA 2022. La Russie ne participera pas aux matches du groupe C de l’EURO féminin de l’UEFA 2022, qui aura lieu du 6 et 31 juillet en Angleterre, et sera remplacée par le Portugal, qui s’était incliné face à la Russie lors des matches de barrage. Compétition européenne de qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. En raison de sa suspension, la Russie n’a pas disputé ses deux matches dans le groupe E (qui comprend le Danemark, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, Malte et l’Azerbaïdjan), prévus en avril. Elle ne participera à aucun des matches à venir dans cette compétition, et tous les résultats qu’elle a enregistrés jusqu’à maintenant sont annulés. Par conséquent, le groupe E poursuivra la compétition en tant que groupe de cinq équipes. Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2021-23. En raison de sa suspension, la Russie n’a pas disputé ses deux matches dans le groupe C (qui comprend l’Espagne, la Slovaquie, Malte, la Lituanie et l’Irlande du Nord), prévus en mars. Elle ne participera à aucun des matches à venir dans cette compétition, et tous les résultats qu’elle a enregistrés jusqu’à maintenant sont annulés Par conséquent, le groupe C poursuivra la compétition en tant que groupe de cinq équipes».

Compétitions interclubs de l’UEFA 2022/23

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Women’s Champions League et Super Coupe de l’UEFA

«Aucun club russe ne participera à la saison 2022/23 des compétitions interclubs de l’UEFA. Par conséquent, les listes d’accès respectives des compétitions interclubs masculines et féminines ont été rééquilibrées conformément aux principes définis dans les règlements correspondants. En outre, la Russie se verra attribuer un nombre de points de coefficient équivalant au plus petit nombre de points obtenus au cours des cinq dernières saisons, soit 4333 points pour ce qui est du coefficient des associations des clubs masculins, et 1750 points pour ce qui est du coefficient des associations des clubs féminins pour la saison 2022/23».

EURO de futsal féminin de l’UEFA 2022

«La Russie ne participera pas à la phase finale du Championnat d’Europe de futsal féminin (aux côtés du Portugal, de l’Espagne et de l’Ukraine), qui se déroulera du 1er au 3 juillet au Portugal, et sera remplacée par la Hongrie, qui a terminé à la deuxième place du groupe 1, derrière la Russie, à l’issue du tour principal».

Championnat d’Europe de futsal féminin de l’UEFA 2022/23

«La Russie a été directement tirée au sort dans le groupe 4 du tour principal. Comme les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième seront qualifiés à l’issue du tour préliminaire, dans le tour principal, la Russie sera remplacée par le meilleur deuxième du tour préliminaire.»

UEFA Futsal Champions League 2022/23

«Aucun club russe ne participera à l’UEFA Futsal Champions League 2022/23.»

Compétition européenne de qualification pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA 2024

«Dans la phase de groupe du tour principal, la Russie sera remplacée par la Norvège, qui était le meilleur troisième du tour préliminaire.»

Compétitions juniors de l’UEFA 2022/23

«La Russie ne participera pas aux Championnats d’Europe masculins des moins de 17 ans et des moins de 19 ans 2022/23. Dans ces deux compétitions, les équipes qui ont été tirées au sort dans son groupe s’affronteront dans le cadre d’un minitournoi à trois équipes. La Russie ne participera pas aux Championnats d’Europe féminins des moins de 17 ans et des moins de 19 ans . Un minitournoi à trois équipes supplémentaire sera organisé dans ces deux compétitions.»

Coupe des régions de l’UEFA 2022/23

«Dans le groupe 1 du tour intermédiaire, la Russie sera remplacée par le deuxième du tour préliminaire.»

Procédure de candidature pour l’EURO 2028 et l’EURO 2032

«Le Comité exécutif de l’UEFA a déclaré que la candidature déposée par l’Union russe de football (RFS) pour organiser soit l’UEFA EURO 2028, soit l’UEFA EURO 2032, est irrecevable, conformément à l’alinéa 16.02 du Règlement de candidature pour les finales et les phases finales de l’UEFA, qui prévoit que « [c]haque candidat doit veiller à ne pas agir d’une manière susceptible de discréditer l’UEFA, la finale ou la phase finale de l’UEFA, un autre candidat (ou ses employés, responsables ou représentants), la procédure de candidature ou le football européen. » Le Comité exécutif a en outre déclaré que la qualification automatique de l’association ou des associations organisatrices est garantie uniquement pour une association organisatrice. Par conséquent, compte tenu de l’incertitude qui règne par rapport à la levée de la suspension, l’acceptation de la candidature de la RFS irait à l’encontre de la décision prise par le Comité exécutif de l’UEFA le 28 février 2022 – à savoir suspendre la participation de l’ensemble des équipes représentatives et des clubs russes à tout match d’une compétition de l’UEFA jusqu’à nouvel avis – si une association dont les équipes sont suspendues de toute compétition de l’UEFA était autorisée à déposer sa candidature à l’organisation d’un tournoi sur son territoire. Le Comité exécutif de l’UEFA se tient prêt à convoquer d’autres séances afin de réévaluer la situation factuelle et juridique au fur et à mesure de son évolution et de prendre d’autres décisions si nécessaire».