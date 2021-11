OM-Metz : les compositions officielles !

Après la victoire du Racing Club de Lens face à Troyes (4-0) et celle du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (3-2), la treizième journée de Ligue 1 se poursuit, ce dimanche, à l'heure où le poulet sort du four. À l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit le FC Metz (à suivre en direct sur FM à partir de 13h) et va tenter de suivre le rythme imposé par ses concurrents du haut de tableau. Après avoir impressionné contre le PSG malgré le nul (0-0), déçu à Troyes lors du match à rejouer face à Nice (1-1) et tremblé à Clermont en dépit de leur succès (0-1), les Marseillais doivent achever leur série de sept matches en trois semaines sur une bonne note. Quatrièmes de L1 au coup d'envoi, les Phocéens restent par ailleurs sur un match nul face à la Lazio (2-2), jeudi dernier, en Ligue Europa. En face, les Grenats, actuels 19es du championnat, connaissent un début de saison très compliqué (1 victoire, 4 nuls, 7 défaites). Plus mauvaise défense du championnat, ils tenteront de décrocher un deuxième succès dans cet exercice avec la possibilité de sortir de la zone rouge et ainsi rejoindre la place de barragiste occupée par le Stade Brestois.

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli, suspendu pour ce match et suppléé par Jorge Desio sur le banc de l'OM, aligne donc un 3-3-3-1 où Mandanda, à la surprise générale, prend place dans le but marseillais. Devant lui, la défense à trois olympienne est composée de Peres, Caleta-Car et Saliba. Dans l'entrejeu, Guendouzi sera légèrement en retrait de Lirola et Gerson, bien accompagnés de Henrique et Under, titularisés sur les ailes. Enfin, dans un rôle de meneur de jeu, Payet soutiendra Milik, titulaire en pointe. De son côté, Frédéric Antonetti opte pour un 5-3-2. Une défense à cinq formée par Delaine, Jemerson, Kouyaté, Bronn et Centonze, protégant Oukidja, présent dans les cages messines. Au milieu, N'Doram et Maiga forment le double pivot. Enfin, soutenu par Boulaya, le maître à jouer de ces Grenats, De Preville et Niane occuperont le front de l'attaque.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Peres, Caleta-Car, Saliba - Guendouzi, Lirola, Gerson - Henrique, Payet, Under - Milik

Metz : Oukidja - Delaine, Jemerson, Kouyaté, Bronn, Centonze - N'Doram, Maiga, Boulaya - Niane, De Preville