Manchester City va s'offrir le gros coup Jack Grealish pour plus de 116 M€ !

Record. Le Daily Mail et talkSPORT annoncent en chœur que Manchester City s'apprête à battre le record du transfert le plus cher de l'histoire de Premier League en s'offrant Jack Grealish (25 ans). L'opération est présentée comme bouclée par les deux médias et s'élèverait à près de 116,5 M€.

Aston Villa, qui semblait d'abord réticent à lâcher sa starlette (6 réalisations en 26 apparitions cette saison en Premier League), est finalement tombé d'accord avec les Skyblues, champions d'Angleterre, face à l'énorme offre arrivée sur ses bureaux.

Annonce officielle après l'Euro

Selon les informations en provenance d'Angleterre, le transfert sera officialisé dès la fin de l'Euro 2020 pour l'élégant milieu offensif, actuellement en compétition avec l'Angleterre (2 apparitions, 1 passe décisive).

Cette arrivée n'étanche pas la soif de recrues des Citizens puisque, toujours d'après le Mail, ces derniers croient toujours en leurs chances d'aller chercher Harry Kane (27 ans, Tottenham). Ces opérations laissent également imaginer quelques départs à venir au sein de l'effectif déjà pléthorique à disposition de Pep Guardiola (Bernardo Silva ? Riyad Mahrez ? Gabriel Jesus ?). Le mercato est en tout cas lancé outre-Manche.