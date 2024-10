OM : Adrien Rabiot sera titulaire face à Montpellier

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille va tenter de reprendre sa marche en avant en Ligue 1 sur le terrain de Montpellier. Battus par Strasbourg (0-1) et tenus en échec par Angers (1-1), les hommes de Roberto De Zerbi doivent s’imposer à la Mosson pour éviter d’être décrochés au classement. Et pour ce rendez-vous important, RDZ vient d’annoncer qu’Adrien Rabiot sera titulaire.

La suite après cette publicité

« Rabiot a très bien travaillé, il sera titulaire dimanche. On voulait le mettre dans de bonnes conditions physiques, il a retrouvé sa forme. Je suis très content de lui, il est humble, disponible, il voulait venir ici, il peut faire la différence dans cette équipe. On connaît sa valeur, c’est un joueur de très haut niveau, on est fier et heureux. C’est un joueur du calibre de Hojbjerg, de Greenwood. Il jouera dans son rôle classique. C’est un milieu qui sait bien s’insérer dans les lignes et qui sait se retrouver à la conclusion. On va essayer de respecter ses qualités », a-t-il confié en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 1-0 de l’OM face à Montpellier peut vous rapporter jusqu’à 880€

La suite après cette publicité

Suivez le match Montpellier - OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.