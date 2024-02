Man City : Kalvin Phillips règle ses comptes avec Pep Guardiola

Recruté contre 50 millions d’euros à Leeds il y a un an et demi, Kalvin Phillips (28 ans) n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire à Manchester City. Laissé de côté par Pep Guardiola, qui lui a souvent fait grief d’une condition physique loin d’être optimale, l’Anglais a finalement quitté le club pour West Ham cet hiver sous la forme d’un prêt. Dans une interview accordée à The Observer, Phillips est revenu sur les critiques publiques de Guardiola à son encontre, expliquant que lui et sa famille les avaient mal vécues.

La suite après cette publicité

«Après la Coupe du Monde, c’était le plus dur, quand Pep a dit que j’étais en surpoids. Il avait raison de le faire, mais ça aurait pu être différent, a déploré le milieu de terrain de 28 ans. Ses paroles m’ont beaucoup affecté, elles ont porté un coup dur à ma confiance. Elles ont également blessé ma famille, ma mère ne voulait même pas regarder les matchs de l’équipe. Si je n’étais pas parti cet hiver, je n’aurais eu aucune chance d’aller à l’Euro à la fin de la saison.»