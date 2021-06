Le clan Gerson justifie le choix OM

La suite après cette publicité

C'est le premier coup frappé par l'Olympique de Marseille cet été. Il y a quelques jours, les Phocéens annonçaient un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson (24 ans). Une opération bouclée au terme de plusieurs semaines de négociations, pour une somme d'environ 20 M€. Mais à en croire Marcão, le père et représentant du gaucher, ils n'ont jamais douté.

«Ce n’était pas si long que ça. En tout cas, dans notre esprit, il n’a pas fallu trop longtemps pour nous décider. Après, il a fallu régler les détails administratifs. Gerson, lui, a dû se faire à l’idée de quitter son club de cœur. Ce n’est pas si facile. Mais il n’a pas douté du projet de l’OM. On parle d’une très bonne équipe, d’un club historique qui évolue dans un championnat attractif. C’était très tentant», a-t-il d'abord expliqué à L'Équipe.

Déjà des promesses

Convaincu par le projet marseillais et les discours ambitieux de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, l'international Espoirs brésilien, admirateur d'Adriano, Cristiano Ronaldo et Neymar, n'a donc pas hésité. Et s'il s'est manqué lors de sa première expérience en Europe (AS Roma, Fiorentina), le Carioca n'est plus le même joueur. Son agent l'a assuré. «Je peux vous garantir qu’à Marseille, il sera performant, déterminé et concentré sur son travail», a-t-il lâché.

De quoi ravir les exigeants supporters olympiens. Tout comme la description du joueur faite par son paternel, qui n'hésite pas à le comparer à un certain Paul Pogba. «Il est passionné, sérieux dans le travail et déteste perdre. Il a confiance en lui et n’est pas du genre à se cacher. Les supporters peuvent être rassurés, c’est un cheval de course qui va arriver», a-t-il envoyé. L'Orange Vélodrome en salive déjà.