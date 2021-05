OM : mais qui es-tu Gerson ?

La suite après cette publicité

Le paquet. L'Olympique de Marseille a l'air bien décidé à investir pour s'offrir Gerson (23 ans) cet été. Le milieu de terrain de Flamengo n'est pas un inconnu pour les amateurs de football. Son pied gauche fait parler de lui depuis de nombreuses années. C'est en janvier 2015 que le grand public entendait parler de lui pour la première fois. À l'époque, l'espoir de Fluminense disputait le Sudamericano des moins de 20 ans en Uruguay, tapant dans l'œil de nombreuses écuries européennes grâce, notamment, à ses trois passes décisives.

«Je suis très à l'aise pour parler de Gerson. Je le connais depuis l'époque de Fluminense. Je l'avais convoqué pour le Mondial des moins de 17 ans aux Émirats Arabes Unis (en 2013). Il avait malheureusement décliné l'invitation. Il était alors le n° 10 de Fluminense, un milieu offensif, avec de grandes qualités techniques. Il était agile et possédait une vision du jeu réellement impressionnante. Il était encore un milieu offensif, qui attaquait et se projetait beaucoup dans la surface adverse. Les années ont passé et je l'ai convoqué pour le Sudamericano des moins de 20 ans en 2015. J'avais déjà saisi que Gerson avait besoin d'avoir le jeu face à lui. Je l'ai utilisé comme deuxième milieu axial. Il s'est très bien adapté à cette position, il a réalisé un très bon tournoi», nous a raconté son sélectionneur de l'époque Alexandre Gallo.

Années compliquées en Italie

Le FC Barcelone payait d'ailleurs un peu plus de 3 M€ à Fluminense pour avoir une option préférentielle sur le joueur. Mais les Blaugranas décidaient de passer la main suite à l'offre de 18,6 M€ de l'AS Roma à l'été 2015 et l'Auriverde, alors âgé de 19 ans et plutôt considéré comme un milieu offensif, arrivait finalement chez les Giallorossi l'été suivant. Il était d'ailleurs très attendu dans la Ville éternelle. Mais ses premiers pas déçoivent rapidement. Pour sa première saison, il n'apparaît que 4 fois en Serie A et 7 fois en coupes d'Europe (1 en Ligue des Champions et 6 en Ligue Europa). La saison suivante est un poil meilleure, avec 24 apparitions en Serie A (2 buts) et 6 matches de Ligue des Champions.

Mais ce n'est pas assez pour l'exigeant public romanista. «Il n'a pas laissé un très bon souvenir ici. Il est arrivé avec d'énormes attentes placées en lui, on le voyait comme l'héritier de Totti. Finalement, il ne s'est jamais adapté à Rome, peut-être parce qu'il y avait trop de pression vu l'investissement. Ce n'est peut-être pas un hasard s'il a été bien meilleur à la Fiorentina. C'est sans doute l'une des plus grosses déceptions de l'AS Roma ces dernières années. On l'a assez vite oublié», nous a confié Francesco Iucca, suiveur du club de la Louve pour Calciomercato notamment. Les pensionnaires de l'Olimpico, entre déception, impatience, incompréhensions et communication défaillante avec le joueur et son entourage, décident donc de l'envoyer en prêt en 2017/18 à la Fiorentina.

Sous le maillot de la Viola, dirigé par Stefano Pioli, actuel coach de l'AC Milan, il réalise sa seule saison pleine à ce jour en Europe, avec 40 apparitions toutes compétitions confondues (3 buts et 3 passes décisives). «Gerson est arrivé en prêt sec à la Fiorentina. Il a joué plusieurs matches et Pioli le faisait jouer relayeur au milieu si je me souviens bien, Jordan Veretout jouant un cran plus bas. Il y avait énormément d'attentes autour de lui, mais il était encore jeune et il n'est pas arrivé dans une belle saison de la Fiorentina, qui s'est sauvée lors de l'ultime journée de championnat», nous a indiqué Federico Sartoni, journaliste pour Lady Radio Firenze. Son prêt ne comportant pas d'option d'achat, le Carioca faisait son retour à Rome. Mais il n'allait pas y rester longtemps.

Maturité au pays

Le 12 juillet 2019, il était transféré à Flamengo pour 11,8 M€ et 10% sur une plus-value à la revente. Le mariage parfait. Jorge Jesus, l'entraîneur de l'époque, l'installe dans son double pivot, avec le rôle de meneur reculé. Un rôle qui lui va comme un gant. Avec le Mengão, il décroche deux titres de champion au Brésil (présent à chaque fois dans le onze de la saison), une Copa Libertadores en 2019 et une Recopa Sudamericana en 2019. De quoi faire l'unanimité, comme nous l'explique Felipe Schmidt, journaliste pour O Globo. «Gerson est l'un des meilleurs joueurs à son poste au Brésil. On se demande même pourquoi il n'a pas encore été convoqué en Seleção par Tite. Il a commencé sa carrière comme milieu offensif, mais, à Flamengo, il est redescendu d'un cran, comme relayeur. Il est le baromètre de l'équipe, il donne le rythme, initie les actions et se projette pour finaliser», nous a-t-il expliqué avant d'ajouter.

«Il impulse également le travail de pressing du secteur offensif. C'est souvent lui qui est à la manœuvre sur cet aspect. C'est un joueur complet, capable d'assurer un marquage et d'attaquer avec la même efficacité. Selon moi, il a été le meilleur joueur du dernier championnat brésilien remporté par Flamengo». Un avis partagé par un agent bien implanté sur le marché brésilien. «C'est un crack ! Il peut évoluer à tous les postes du milieu. C'est un excellent joueur de transition, il a une conduite de balle très verticale. Dans le dernier tiers du terrain, il peut encore progresser sur les frappes ou les infiltrations et ainsi devenir un top joueur. C'est l'un des joueurs les plus dynamiques du marché brésilien aujourd'hui», nous a-t-il avancé.

Gallo confirme. «À ce poste, Gerson possède toutes les qualités pour défendre les couleurs de n'importe quelle équipe au monde, et même la Seleção. Gerson est un joueur qui prend en main le rythme d'un match. Il sait très bien lire quand il faut tenir le ballon, quand il faut accélérer. Il a une bonne qualité de passe et quand il s'approche de la surface adverse, il a la qualité pour marquer des buts. À son poste, il est très complet, c'est clairement l'un des meilleurs du football brésilien à l'heure actuelle», nous a-t-il détaillé. On comprend mieux pourquoi Jorge Sampaoli, qui a pu l'observer de près lorsqu'il officiait à la tête de l'Atlético Mineiro, fait le forcing auprès de sa direction pour l'avoir sous ses ordres la saison prochaine.