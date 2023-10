PSG : la terrible phrase assenée par Luis Enrique à Marco Verratti !

La suite après cette publicité

Alors qu’il a déjà disputé deux matches de championnat du Qatar avec Al-Arabi dans un certain anonymat, Marco Verratti doit déjà regretter sa vie parisienne, lui qui a d’ailleurs été "marqué" dans tous les sens du terme par son affrontement avec Al-Rayyan le 23 septembre pour ses premiers pas en Qatar Stars League en perdant pour ses débuts, mais aussi en prenant un coup de crampon sous l’oeil.

Et si le Petit Hibou n’est déjà plus qu’un lointain souvenir pour le PSG qui va affronter ce mercredi Newcastle en Ligue des Champions, l’international italien de 30 ans n’avait plus aucun avenir à Paris. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au Parisien qui sort une petite bombe ce matin. Le quotidien régional indique que Luis Enrique avait rapidement indiqué à son arrivée à Verratti qu’il ne comptait pas sur lui. Et le coach espagnol de 53 ans n’avait pas mis les formes, c’est le moins que l’on puisse dire : «tu es le prototype du joueur que je deteste», lui avait asséné l’ancien coach du Barça. Au coeur de l’été, l’ancien de Pescara savait qu’il n’avait plus aucun avenir à Paris. Il lui faudra de nombreuses semaines pour accepter de rejoindre le Qatar… par défaut.