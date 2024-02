OM : le clan de Bernard Tapie fracasse Frank McCourt

Plongée dans une crise interne depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de redresser la barre contre Metz, vendredi soir. Cependant, Gennaro Gattuso et ses hommes n’ont pas réussi à l’emporter et ont concédé un triste match nul (1-1), provoquant la bronca du Vélodrome. Rodolphe Tapie, le petit-fils de Bernard, ex-président et icône du club phocéen, est allé dans le sens des supporters marseillais et a demandé le départ du propriétaire Frank McCourt.

«Wow ce niveau… c’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! C’est pitoyable de proposer ça après plus de 300 M€ investis en mercato depuis McCourt! Merci McCourt de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte !», a-t-il lâché sur son compte X.